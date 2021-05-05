Украинцам откроют данные земельного кадастра

Данные земельного кадастра сделают открытыми для всех желающих. Фото: Елена Луценко

Украинцы получат доступ к более 1000 баз открытых данных. В частности, сведений госгеокадастра.

Кабмин опубликовал Постановление № 835, по которому каждый гражданин сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием всех компаний и размерами уплаченных налогов в бюджет.

Будет опубликована финансовая отчетность компаний, данные земельного кадастра, база данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности. Сведения о транспортных средствах и их владельцах дополнят VIN-номерами.

"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", — написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Сервисами на основе открытых данных сегодня пользуются от 1,5 до 5 млн украинцев. Цель Минцифры — чтобы Украина за три года вошла в топ-3 стран, которые являются лидерами в сфере открытых данных, сообщает Правительственный портал.

Более 5 млн га земель сельскохозяйственного назначения в Украине незаконно вывели в частную собственность за прошедшие почти 30 лет.