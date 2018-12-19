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среда, 19 декабря 2018 07:57

Украина договорилась с МВФ о новой программе на $3,9 млрд

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  Первый транш будет выделен в ближайшее время. Фото: УНИАН
Первый транш будет выделен в ближайшее время. Фото: УНИАН

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи по новой программе МВФ для Украины.

"Решение Фонда является важным сигналом о признании нашего безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилиях. Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов", - заявил резидент Украины Петр Порошенко, пишет ТСН.
Программа рассчитана на 14 месяцев, ее общий объем составит 3,9 млрд долларов США. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов будет выделено Украины в ближайшее время.

Украина рассчитывала на принятие советом директоров Фонда решение об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года, завершалась в марте 2019 года.

Программа stand-by в размере около $ 3900000000 поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда в стране ожидаются пиковые выплаты по внешнему долгу.

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Без программы Международного валютного фонда другие каналы не будут финансировать Украину. Об этом сказал председатель Нацбанка Яков Смолий в интервью VoxUkraine.

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