Спрогнозировали курс биткоина. Речь идет о сотнях тысяч долларов

Последний подъем курса Bitcoin мог быть вызван розничными инвесторами. Фото: unsplash

Директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд прогнозирует, что курс биткоина вырастет до $400 тыс.

Об этом пишет bits.media.

Скотт Майнерд отмечает, что скорее всего ситуация на рынках будет развиваться как после завершения эпидемии испанского гриппа в 1918 году. Он объясняет, что тогда экономика начала бурно расти. И хотя эпидемия повлияла на рынок, она не коснулась цены на золото.

"Курс биткоина в 400 тысяч долларов я взял, основываясь на капитализации золота. Ведь криптовалюта во многих аспектах более удобна и привлекательна, чем этот металл", - написал Майнерд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин дважды за ночь побил ценовой рекорд: назвали причину

Инвестор считает, что последний подъем курса Bitcoin мог быть вызван розничными инвесторами.

"На рынке есть некоторое спекулятивное безумие. Возможно, стоит вывести часть средств из криптовалюты", - советует инвестор.

Последний раз Bitcoin побил ценовой рекорд 14 января. Тогда его курс составил $40 тыс.