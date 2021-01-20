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среда, 20 января 2021 09:46

Спрогнозировали курс биткоина. Речь идет о сотнях тысяч долларов

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Спрогнозировали курс биткоина. Речь идет о сотнях тысяч долларов
Последний подъем курса Bitcoin мог быть вызван розничными инвесторами. Фото: unsplash

Директор по инвестициям Guggenheim Partners Скотт Майнерд прогнозирует, что курс биткоина вырастет до $400 тыс.

Об этом пишет bits.media.

Скотт Майнерд отмечает, что скорее всего ситуация на рынках будет развиваться как после завершения эпидемии испанского гриппа в 1918 году. Он объясняет, что тогда экономика начала бурно расти. И хотя эпидемия повлияла на рынок, она не коснулась цены на золото.

"Курс биткоина в 400 тысяч долларов я взял, основываясь на капитализации золота. Ведь криптовалюта во многих аспектах более удобна и привлекательна, чем этот металл", - написал Майнерд.

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Инвестор считает, что последний подъем курса Bitcoin мог быть вызван розничными инвесторами.

"На рынке есть некоторое спекулятивное безумие. Возможно, стоит вывести часть средств из криптовалюты", - советует инвестор.

Последний раз Bitcoin побил ценовой рекорд 14 января. Тогда его курс составил $40 тыс.

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