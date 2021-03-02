Сообщили, когда украинцам покажут новые тарифы на газ

Летом с годовым тарифом голубое топливо стоит дороже. Фото: pexels.com

В апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы.

Население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Уже во 2-м квартале этого года поставщики газа должны представить летние продукты. Сегодня обсудили механизмы их запуска с Минэнерго, НКРЕКП и Нафтогазом. Люди должны иметь возможность заключать контракты на газ по фиксированной годовой цене и прогнозировать свои расходы", - отметил он.

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Принципы годового тарифа:

- летом с годовым тарифом голубое топливо стоит дороже;

- зимой, когда цены резко возрастают, украинцы с годовым тарифом платят фиксированную стоимость;

- платить нужно равными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа "бронировать" в год, выбирает сам покупатель.

С апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты. В течение года стоимость газа будет фиксированная, ежемесячно нужно вносить равные суммы.