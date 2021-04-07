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среда, 07 апреля 2021 17:53

Сообщили, когда бизнес начнет получать 8 тыс. грн помощи

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Сообщили, когда бизнес начнет получать 8 тыс. грн помощи
Закон предусматривает единовременную материальную выплату в размере 8 тыс. грн для поддержки малого бизнеса. Фото: pixabay

На следующей неделе ФЛП и наемные работники начнут получать помощь в размере 8 тыс. грн.

Для этого нужно встать в очередь на портале "Дія", передает слова премьер-министра Дениса Шмыгаля "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрироваться на получение помощи 8 тысяч гривен можно будет на следующей неделе", - сказал премьер, открывая заседание правительства в среду.

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Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает единовременную материальную выплату в размере 8 тыс. грн для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.

Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

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