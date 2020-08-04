Смартфоны вместо кассы смогут использовать не все - Минфин

В Минфине хотят понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса. Фото: pixabay.com

Часть предпринимателей не сможет использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) или "РРО в смартфоне" по техническим причинам.

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, сначала в Минфине хотят понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса. Однако, еще на этапе разработки и внедрения было понятно, что для некоторых отраслей продукт применять невозможно.

"Например, на АЗС есть такие функции, которые ПРРО пока не обеспечивает. На сегодня вся эта отрасль не сможет его использовать", - сказала Воробей в понедельник во время пресс-конференции, посвященной запуску ПРРО.

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По словам чиновницы, эти нюансы уже отражены в нормативных документах. Она заверила, что по итогам первого месяца-трех работы системы "РРО в смартфоне" Минфин сможет говорить о популярности или непопулярности данных решений.

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категорий. В то же время изменения не касаются ФЛП на 1-й группе налогообложения.