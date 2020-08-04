Смартфоны вместо кассы смогут использовать не все - Минфин

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 15237
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3582
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 882
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6597
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 945
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 801
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 918
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6597
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1332
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 09:50

Смартфоны вместо кассы смогут использовать не все - Минфин

  Комментировать
Смартфоны вместо кассы смогут использовать не все - Минфин
В Минфине хотят понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса. Фото: pixabay.com

Часть предпринимателей не сможет использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) или "РРО в смартфоне" по техническим причинам.

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, сначала в Минфине хотят понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса. Однако, еще на этапе разработки и внедрения было понятно, что для некоторых отраслей продукт применять невозможно.

"Например, на АЗС есть такие функции, которые ПРРО пока не обеспечивает. На сегодня вся эта отрасль не сможет его использовать", - сказала Воробей в понедельник во время пресс-конференции, посвященной запуску ПРРО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько предпринимателей загрузили кассовый аппарат в смартфоне

По словам чиновницы, эти нюансы уже отражены в нормативных документах. Она заверила, что по итогам первого месяца-трех работы системы "РРО в смартфоне" Минфин сможет говорить о популярности или непопулярности данных решений.

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категорий. В то же время изменения не касаются ФЛП на 1-й группе налогообложения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смартфоны вместо кассы смогут использовать не все - Минфин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Около $ 2 млн за бутылку шампанского: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 56818
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 15237
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 11277
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице Просмотров: 7812
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 6858
Экономика
Доллар не удержался: курс на 4 августа
Доллар не удержался: курс на 4 августа Просмотров: 1467
В Украине разрешили экспорт медицинских масок
В Украине разрешили экспорт медицинских масок Просмотров: 216
Какую самую дешевую квартиру продали в июле
Какую самую дешевую квартиру продали в июле Просмотров: 1161
Финпроблемы Центрэнерго создают угрозы для углепрома и стабильности энергетической системы Украины
Финпроблемы Центрэнерго создают угрозы для углепрома и стабильности энергетической системы Украины Просмотров: 72
Кто потерял и получил работу во время карантина
Кто потерял и получил работу во время карантина Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
3
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
1
"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами
1
Завершила работу послевоенная конференция
Голосов: 24994
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua