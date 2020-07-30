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пятница, 31 июля 2020 07:10

Сколько стоит доллар в последний день июля

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Сколько стоит доллар в последний день июля
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 31 июля установил курс доллара на уровне 27,69 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 32,54 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,59 грн. Продают по 27,67 грн.

За евро предлагают 32,22 грн. Продают по 32,36 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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