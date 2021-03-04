Розповіли, за яким тарифом українці заплатять за світло у квітні

Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Фото: pexels.com

Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля, скорее всего, не изменится и составит 1,68 грн/кВт.

Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, во время пресс-конференции "Год работы правительства", пишет УНИАН.

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Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения еще 28 декабря прошлого года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч на весь потребленный объем.

С 1 апреля повысится тариф на передачу электроэнергии. Он вырастет с 293,93 до 316,08 грн/МВт-ч, то есть на 7,5%.