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пятница, 20 июля 2018 16:00

Рассказали, кому продают украинское зерно

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Рассказали, кому продают украинское зерно
Транспортировка 99% всех зерновых происходило морским транспортом. Фото: img.gazeta.ru

Больше всего украинского зерна в прошлом маркетинговом году покупали Египет, Китай, Испания, Индонезия и Нидерланды.

Транспортировка 99% всех зерновых происходила морским транспортом (39 млн тонн), - об этом сообщает "Минагрополітики".

"По данным ДФС, в 2017/2018 маркетинговом году украинские аграрии поставили на внешние рынки 39,4 млн тонн зерновых культур на 6,4 млрд долларов. Крупнейшими покупателями украинского зерна в этот период стали Египет (на 724 млн долларов, 11,4%), Китай (на 594 млн долларов, 9,3%), Испания (на 459 млн долларов, 7,2%), Индонезия (на 375 млн долларов, 5,9%) и Нидерланды (на 348 млн долларов, 5,5%)", - говорится в сообщении.

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В разрезе культур экспортировали:
кукурузы - 17,8 млн тонн на 2,86 млрд долларов (Китай - 16,4%, Египет - 13,6%, Нидерланды - 12,2%);
пшеницы - 17,2 млн тонн на 2,83 млрд долларов (Индонезия - 13,3%, Египет - 11,8%, Бангладеш - 8,7%);
ячменя - 4,3 млн тонн на 0,64 млрд долларов (Саудовская Аравия - 41,2%, Китай - 19,3%, Ливия - 6,6%).

Больше всего отгрузили порты Черноморска (22%), Одессы (19%), Южного (19%) и Николаева (18%). Еще 306 тыс. тонн (0,8%) было экспортировано железнодорожным транспортом и почти 80 тысяч тонн (0,2%) - автомобильным.

В Украине дешево продают помидоры на львовских рынках - по 12-13 грн/кг. Томаты привозят из Закарпатья. В местах выращивания они стоят 9-10 грн/кг.

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