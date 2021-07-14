Расширять права налоговой недопустимо - экономист

Владимир Дубровский: "Украинская налоговая служба не перезагружалась со времен Януковича и считает предпринимателей своими врагами". Фото: Тарас Подолян

Президентский законопроект об изменениях в Налоговый кодекс ухудшит экономику страны. Он лишь повышает взыскания и не предусматривает никаких снижений. Налоговая служба по этому закону получит неправомерные полномочия.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Любые налоги бьют по карману. Хуже всего – законопроект №5600 только повышает взыскания и ничего не снижает, – отмечает он. – Экономическая ситуация в стране катастрофическая. Приближаемся к тому, что было во времена Януковича. Тогда более 50 процентов внутреннего валового продукта перераспределялись через государственный бюджет и социальные фонды. Это было близко к мировому рекорду. В прошлом году было 46 процентов. Для сравнения, в 2016 году – 39 процентов. Эта доля постоянно увеличивается".

Немецкое государство перераспределяет меньше, чем украинское, подчеркивает экономист. Уровень обеспечения экономической среды Германии и Украины несравним. Такое перераспределение – роскошь, которую могут позволить себе те, кому не надо расти. Законопроект увеличивает перераспределение еще на 1,5%, что неприемлемо.

"Там есть некоторые вещи, которые можно воспринять в качестве компенсации за снижение других налогов. Это установление большей рентной платы за добычу железной руды. Мы владельцами недр. Кто пользуется ими, должен за это платить. Даже я, будучи либералом, этого не отрицаю. Правильные вещи касаются экологии и выбросов углерода. Промышленность и энергетика – основные загрязнители воздуха. Автомобильный транспорт – 6 процентов. Чтобы уменьшать выбросы, следует облагать налогами. Будет выгодно устанавливать очистное оборудование", – отмечает Дубровский.

В проекте много таких вещей, которые повысят стоимость жилья, сельскохозяйственной продукции и ухудшат бизнес-климат, а также предоставят дополнительные и абсолютно неоправданные права налоговикам. Это последнее – самое худшее, поскольку украинская налоговая служба не перезагружалась со времен Януковича и считает предпринимателей своими врагами. Внутри нее процветают взяточничество и вымогательство.

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"Расширять права налоговой службы недопустимо, пока там есть последний инспектор, привыкший к живым деньгам. Есть положение для борьбы со схемами – касаются квартир и земли. Но они сильно затронут и тех, кто махинациями не занимается", – заявляет экономист.

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Верховная Рада 1 июля поддержала в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. Проголосовали за документ 264 народных депутата. Закон №5600 предусматривает новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Предусматривает повышение налогов для ряда отраслей.