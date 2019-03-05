Продажи выросли: сколько украинцы тратят на мобилки

В прошлом году в Украине продали около 5,4 млн мобильных телефонов. Из них 1,5 млн - обычные кнопочные устройства.

На покупку мобилок граждане потратили более 30 млрд грн, передает GfK Ukraine.

Автор: MOYO Самые популярные мобилки марок Samsung, Huawei, Xiaomi.

Украинцы покупали смартфоны средней стоимостью 5,4 тыс. грн. Кнопочные телефоны стоили в пределах 620 грн.

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Самые популярные мобилки марок Samsung, Huawei, Xiaomi. Телефоны Meizu и Apple занимают 4% и 2% продаж соответственно, свидетельствуют данные исследования Counterpoint Research.

В прошлом году украинцы купили около 610 тыс. ноутбуков на 8,6 млрд грн. Средняя цена устройства составляла 14,1 тыс. грн. Кроме того, 810 тыс. телевизоров на сумму 9 млрд грн. В среднем за телевизор отдавали 11 тыс. грн.