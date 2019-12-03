Приватизацию ГП "Укрспирт" продавливают производители водки - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18315
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5562
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3016
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1233
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1152
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1044
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1098
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11457
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1386
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2061
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5562
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6741
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 594
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 17:17

Приватизацию ГП "Укрспирт" продавливают производители водки - эксперт

  Комментировать
Приватизацию ГП &quot;Укрспирт&quot; продавливают производители водки - эксперт
В демонополизации производства спирта заинтересованы производители водки. Фото: Укрінформ

В отмене государственной монополии на производство спирта заинтересованы исключительно производители водки.

Об этом заявил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в интервью газете "Сегодня".

"Сейчас производство спирта - это государственная монополия. В демонополизации производства спирта заинтересованы производители водки. Теперь они самостоятельно смогут производить спирт, а не покупать его у "Укрспирта". Это снизит себестоимость и принесет им дополнительные доходы", - пояснил эксперт.

В то же время, государство от демонополизации отрасли и продажи "Укрспирта" понесет только потери, считает Хмелевский. Государству не удастся выручить заявленные 5 млрд грн от приватизации ГП, поскольку реальная стоимость старых спиртзаводов равна цене металлолома, уверен эксперт.

Роста в госбюджет после демонополизации отрасли тоже ожидать не стоит, говорит Хмелевский. Стоимость лицензии на право производства спирта вряд ли будет высокой, а от налогов на прибыль частные предприятия активно уклоняются, подчеркнул он.

"Государству было бы под силу навести в области порядок и провести модернизацию. Спиртовая отрасль - это курица, которая может нести золотые яйца. Однако, вместо того, чтобы защищать интересы государства, власть работает на обогащение производителей водки", - сказал эксперт.

Мнение Хмелевского разделяет экономический эксперт Борис Кушнирук. Он уверен, что предлагаемая властью модель приватизации ГП "загонит" отрасль в еще большую тень.

"Объективно, пищевого спирта на рынке появится гораздо больше, чем его нужно вообще. И значительная его часть просто попадет в тень из-за того, что производить спирт дадут всем, кому ни попадя. А если вы потеряете контроль за тем, сколько спирта производится, то вы точно получите большую проблему и с налогами, и с криминализацией этой сферы", - прокомментировал он.
Отметим, что сегодня "Слуги народа" собирается проголосовать за законопроект о демонополизации и приватизации ГП "Укрспирт", не смотря ни на что.

Документ протягивают даже без выводом финансового комитета и каких-либо экономических просчетов.

Более того, как сегодня сообщил недавно назначенный в. о. руководителя "Укспирта" Сергей Блескун, аудит предприятия перед приватизаций проводили эксперты таких водочных гигантов, как "Хортица", "Nemiroff" и "Хлебный дар".

Заинтересованности последних в уничтожении государственной монополии на спирт, таким образом, уже никто даже не скрывает.

Голос.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приватизацию ГП "Укрспирт" продавливают производители водки - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Пациент прожил 18 дней: провели первую трансплантацию сердца в мире

5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 95808
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10737
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8946
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8739
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 7533
Экономика
"Я сдержал слово перед президентом". Верланов заявил, что поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных
"Я сдержал слово перед президентом". Верланов заявил, что поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных Просмотров: 270
В декабре автогаз продолжил дорожать
В декабре автогаз продолжил дорожать Просмотров: 81
В Украине заработает интернет-магазин Ikea: подробности
В Украине заработает интернет-магазин Ikea: подробности Просмотров: 432
Что больше всего подорожало с начала года
Что больше всего подорожало с начала года Просмотров: 531
Доллар подешевел: курс на 3 декабря
Доллар подешевел: курс на 3 декабря Просмотров: 2628
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
3
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 22521
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua