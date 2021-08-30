Правительство за месяц должно установить новую цену на электроэнергию

К 30 сентября 2021 года правительство должно утвердить план установления справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Правительство должно утвердить план установления справедливой цены электроэнергии для потребителей

Кабмину поручено провести анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг, установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования.

До 30 сентября также обеспечить переход от товарного к финансовому механизму возложения специальных обязанностей участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

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Кабмин должен разработать ряд законопроектов: о замене "зеленого" тарифа; о корпоратизации Энергоатома; о передаче долгов облгазов, пишет УНИАН.

С 1 октября будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Домохозяйства, потребляющих до 250 кВт/ч, будут платить 1,44 грн. Более 250 кВт/ч - 1,68 грн. Такое постановление правительство опубликовало 17 августа. Цена в 1,68 грн будет также у жителей общежитий, которые рассчитываются за электричество по общему счетчику, дачных и гаражных кооперативов, садовых товариществ, юридических лиц, сдающих жилье переселенцам, религиозных организаций. Такую цену Кабмин установил на период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022-го. Сейчас действует единый тариф - 1,68 грн, независимо от уровня потребления. Электроэнергия подешевеет для 80% населения, заявило Министерство энергетики. Столько украинцев используют до 250 кВт/ч в месяц.