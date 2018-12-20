Появился текст меморандума МВФ с Украиной

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы stand-by на 2018-2020 годы.
Выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы привлечь $3,9 млрд от МВФ. Они пойдут в резервы Нацбанка. Это укрепит национальную валюту, поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат, сообщает Министерство финансов.
Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которой должна придерживаться Украина. Также конкретные шаги для получения очередных траншей.
Монетарная политика:
- независимый Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса;
- инфляция с декабря 2018-го по декабрь 2019 года составит 7%. 2020-го - около 5%;
- повысится эффективность монетарной политики. Минфин будет давать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.
Фискальная политика:
- дефицит 2018-го составит 2,5%. 2019-го - 2,25%;
- с начала 2019-го в Украине отменят ограничения на зарплаты, с которых будут платят единый социальный взнос;
- новые налоговые льготы вводить не будут. Кроме того, приостановили введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.
Управление государственными финансами:
- внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019-го.
Администрирование доходов:
- объединение центральных и региональных управлений Государственной фискальной службы в 2 юридических лица: налоговую и таможенную службы. Они будут подотчетны Министерству финансов;
- конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019-го;
- повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.
Энергетика:
- повышение тарифов на газ и отопление по ранее объявленным графиком;
- монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019-го;
- создание сертифицированного оператора газотранспортной системы;
- увеличение добычи газа.
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Финансовая политика:
- капитализация банков;
- совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц;
- восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физлиц до конца декабря 2019-го;
- решение проблемы недействующих кредитов;
- усиление управления и прозрачности в государственных банках. В частности, речь идет о восстановлении активов и судебные процессы в отношении 4 государственных банков;
- назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрексімбанке до конца марта 2019-го;
- до конца апреля 2019-го Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков. Они будут работать как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы;
- вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка;
- принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков. В частности, закон "Спліт", № 2413.
Антикоррупционные меры:
- начало работы Антикоррупционного суда;
- независимый аудит НАБУ;
- всестороннее и публичное декларирование имущества публично значимыми лицами;
- борьба с отмыванием средств.
МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины 18 декабря. Первый транш объемом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.
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