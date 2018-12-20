Появился текст меморандума МВФ с Украиной

Первый транш МВФ объемом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря. Фото: Цензор.НЕТ

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках программы stand-by на 2018-2020 годы.

Выполнение положений меморандума позволит до конца действия программы привлечь $3,9 млрд от МВФ. Они пойдут в резервы Нацбанка. Это укрепит национальную валюту, поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат, сообщает Министерство финансов.

Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которой должна придерживаться Украина. Также конкретные шаги для получения очередных траншей.

Монетарная политика:

- независимый Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса;

- инфляция с декабря 2018-го по декабрь 2019 года составит 7%. 2020-го - около 5%;

- повысится эффективность монетарной политики. Минфин будет давать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Фискальная политика:

- дефицит 2018-го составит 2,5%. 2019-го - 2,25%;

- с начала 2019-го в Украине отменят ограничения на зарплаты, с которых будут платят единый социальный взнос;

- новые налоговые льготы вводить не будут. Кроме того, приостановили введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Управление государственными финансами:

- внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019-го.

Администрирование доходов:

- объединение центральных и региональных управлений Государственной фискальной службы в 2 юридических лица: налоговую и таможенную службы. Они будут подотчетны Министерству финансов;

- конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019-го;

- повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.

Энергетика:

- повышение тарифов на газ и отопление по ранее объявленным графиком;

- монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019-го;

- создание сертифицированного оператора газотранспортной системы;

- увеличение добычи газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман рассказал, на что потратит деньги МВФ

Финансовая политика:

- капитализация банков;

- совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц;

- восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физлиц до конца декабря 2019-го;

- решение проблемы недействующих кредитов;

- усиление управления и прозрачности в государственных банках. В частности, речь идет о восстановлении активов и судебные процессы в отношении 4 государственных банков;

- назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрексімбанке до конца марта 2019-го;

- до конца апреля 2019-го Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков. Они будут работать как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы;

- вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка;

- принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков. В частности, закон "Спліт", № 2413.

Антикоррупционные меры:

- начало работы Антикоррупционного суда;

- независимый аудит НАБУ;

- всестороннее и публичное декларирование имущества публично значимыми лицами;

- борьба с отмыванием средств.

МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины 18 декабря. Первый транш объемом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.