Почему украинцы часто меняют работу: мнение эксперта

Одна из причин смены работы - низкая заработная плата. Фото: Depositphotos

Украинцы увольняются с работы из-за низкой зарплаты, отсутствия развития и конфликты с начальством, рассказал Gazeta.ua hr-менеджер Михаил Притула.

"Новую работу ищут, если работник профессионально вырос, а компания отказывается поднимать заработную плату. Кроме того, каждый хочет работать в современной компании, которая развивается. Если этого не происходит, задерживаться дольше, чем год на одном месте нет смысла", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От обедов до массажа: чем работодатели привлекают работников

По его словам, часто руководителями становятся молодые люди, которые еще не умеют управлять подчиненными. Поэтому не могут найти с ними общий язык.

"Раньше все хотели работать в крупной стабильной компании с белой зарплатой и социальным пакетом. Сейчас это отошло на второй план. Люди не гонятся за официальной зарплатой, а соглашаются на выплаты в конверте. Главное, чтобы платили хорошо. Хотят заниматься последними технологиям и профессионально расти. Ведь понимают, что надо учиться чему-то новому, чтобы быть востребованным на рынке труда", - резюмировал Михаил Притула.

В Украине выросло количество предложений сезонной работы. Больше всего вакансий в Киеве, Харькове, Днепре и Львове. Во время курортного периода активно предлагают вакансии в Одессе, Николаеве, Запорожье и Херсоне.