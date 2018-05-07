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понедельник, 07 мая 2018 13:26

Почему правительство занижает уровень минимальной потребительской корзины украинцев

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Почему правительство занижает уровень минимальной потребительской корзины украинцев
На основе потребительской корзины должен рассчитываться прожиточный минимум украинцев. Фото: Місто

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабмина о пересмотре потребительской корзины украинцев.

"Правительство фактически нивелировало базовые социальные гарантии. При расчете минимальной потребительской корзины не были соблюдены элементарные методологические и научные правила её составления. Не было и общественного обсуждения этой темы среди экспертов. Просто взяли и урезали старые советские нормы. В то же время больше всего резали именно те группы товаров, которые в последние годы стремительно дорожали", - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ, пишет "Главред".

В Украине правительство сознательно снижает уровень минимального потребления. Чтобы он соответствовал катастрофическом состоянию экономики.

"На основе потребительской корзины должен рассчитываться прожиточный минимум украинцев. С 1 января 2018-го действует прожиточный минимум в размере 1700 гривен в месяц или эквивалент 65 доларов. Хотя по оценкам ООН, минимальной чертой бедности является сумма в пределах 150 доларов в месяц. Украинский прожиточный минимум более чем в два раза не дотягивает до среднемировой черты бедности", - отмечает экономист.

От прожиточного минимума зависит минимальная зарплата и пенсия, помощь семьям с детьми, пособия по безработице, стипендии.

"Установить прожиточный минимум, который соответствует реалиям внутреннего уровня потребительских цен - это признать, что почти половина населения находится за чертой бедности. По стандарту ООН, семья из четырех человек должна иметь доход от 15 600 гривен в месяц", - комментирует Кущ.

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По его словам мировая практика знает несколько базовых методов определения уровня прожиточного минимума.

"Метод чистой статистики на основании выборки по сегменту среднего класса подходит для развитых стран. Другой, метод социологического опроса, носит субъективный характер. Наиболее перспективный метод - медианный. Когда определяют уровень дохода, при котором половина населения получает больше, а другая меньше. Затем медианный доход умножается на понижающий коэффициент. У нас этот метод применять трудно из-за высокого уровня теневых доходов. В Украине в ближайшие пять лет необходимо перейти на физиологический метод - выживание. Он опирался бы на реальные рыночные цены и фактические объемы потребления продуктов питания на душу населения. Далее такой медианный уровень следовало бы корректировать на поправочный коэффициент. Который в соответствии с развитием экономики, нужно увеличивать ежегодно", - подытожил Алексей Кущ.

С 1 июля 2018-го увеличат прожиточный минимум. Он составит 1777 грн. Последующее увеличение ожидают 1 декабря. Прожиточный минимум вырастет до 1853 грн.

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