Почему доллар подорожал: в Нацбанке дали ответ

Рост доллара и обесценивание гривни в июле связаны с психологическим фактором. Фото: pixabay.com

В июле гривня постепенно обесценивалась, а курс доллара рос.

Чтобы сдержать курсовые колебания, Нацбанк поддерживал курс национальной валюты и продавал доллары на межбанке, говорится в инфляционном отчете регулятора за июль.

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В частности, временные колебания курса валют связаны с психологическими факторами.

Во втором квартале валютный рынок пополнялся благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей и Нафтогаза при одновременных умеренных платежах за импорт.

В июле официальный курс доллара к гривне вырос на 3,7% - с 26,69 грн/долл. до 27,69 грн/долл.