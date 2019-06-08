Пенсии пересчитают

1 июля возрастет пенсия украинцев

С 1 июля в Украине установят новый прожиточный минимум.

В связи с этим минимальную пенсию повысят до 1564 грн, максимальная составит 15,6 тыс. грн. Люди с минимальными выплатами получат надбавку в 67 грн, сообщает Пенсионный фонд.

В апреле наименьшую пенсию получали около 17% людей - около 2 млн человек.

Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж: для женщин - 30 лет, для мужчин - 35, у них есть право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Например, если женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку 149,7 грн, то после 1 июля будет получать 156,4 грн.

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Украинцы с максимальными пенсиями получат надбавку в 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% пенсионеров. Если до сих пор это составляло 14,9 тыс. грн, то после 1 июля будет 15,6 тыс. грн. Такие пенсии чаще всего у народных депутатов, судей.

С 1 января 2019 значительно повысили выплаты почти 500 тыс. военных пенсионеров. Еще примерно 2 млн украинцев получат надбавку в резульлтате повышения минималки.

Также пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они имеют право на выплату в размере не менее 40% минимальной зарплаты. В 2018 году это составляло 1489 грн, а с 1 января 2019-му - 1669 грн. То есть почти на 180 гривен больше.