Отопление электроэнергией для украинцев подорожает вдвое

Новый тариф составляет 1,68 грн днем и 0,9 грн ночью. Фото: unsplash.com

Льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением, отменили. Теперь отопление электроэнергией подорожает вдвое.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщил адвокат Владимир Тимошин в Facebook.

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С 1 октября до 1 апреля действовал тариф 0,9 грн днем и 0,45 грн ночью по двухтарифному счетчику до 3 тыс. кВт в месяц. Новый тариф составляет 1,68 грн днем и 0,9 грн ночью.

"НКРЕКП выдала новое постановление (опубликуют сегодня. - Gazeta.ua). С 06.01.2021 года отменен льготный тариф для потребителей, которые пользовались электроотоплением. В свое время потребители, в основном это частный сектор, отказались от газа, приобрели электрокотлы, перешли на электроотопление, поверив государству. В зимний период оплата составляла в среднем 2,5-3 тысячи гривен. Теперь это будет 5-6 тысяч", - подчеркнул Владимир Тимошин.

В 2021 году вырастут цены на тепловую энергию в Украине для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей.