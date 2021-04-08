Облегчить работу бизнесу: что планируют отменить на время локдауна

Предприятия, которые вынуждены закрыться на время карантина, предлагают освободить от уплаты единого социального взноса. Также планируется ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.
Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает "Интерфакс-Украина".
Документ предусматривает, в частности, освобождение от уплаты ЕСВ за наемных работников.
Законопроект также предлагает предоставить право местным властям при необходимости уменьшать ставки местных налогов и сборов. Авторы документа прогнозируют, что это поможет поддержать локальный бизнес, если в местных бюджетах есть ресурсы.
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Проект закона предусматривает расширение возможности получить 8 тыс. грн финансовой поддержки из государственного бюджета, если деятельность предприятия подпадает под определенный перечень не только по основным классификаторам видов экономической деятельности, но и по первым пяти.
На следующей неделе ФЛП и наемные работники начнут получать помощь в размере 8 тыс. грн. Для этого нужно встать в очередь на портале "Дія".
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