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среда, 24 июля 2019 07:10

Нацбанк порадовал курсом валют

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Нацбанк порадовал курсом валют
Доллар подешевел на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 25,63 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 28,63 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,77 грн, продают по 25,80 грн.

За евро предлагают 28,11 грн. Продают по 28,90 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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