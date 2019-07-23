Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 25,63 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 28,63 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,77 грн, продают по 25,80 грн.

За евро предлагают 28,11 грн. Продают по 28,90 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.