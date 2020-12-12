На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок

На Ровенской АЭС отключился энергоблок. Фото: atom.gov.ua

На Ровенской атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок №1.

Причины отключения выясняют, сообщили в пресс-служба Энергоатома.

Инцидент произошел в 1:43.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы", - сообщили в Энергоатоме.

На АЭС продолжает работу энергоблок №2 с суммарной нагрузкой 430 МВт.

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На энергоблоках №3 и №4 продолжаются планово-предупредительные ремонтные работы 28 и 27 дней.

"Ведутся работы по графикам ремонта", - добавили в Энергоатоме.

В Финляндии, на атомной электростанции Olkiluoto в Еурайоки обнаружили повышенный уровень радиации. Реактор аварийно остановили и изолировали, пишет финская государственная телерадиокомпания Yle.