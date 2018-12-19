МВФ сделал перспективный прогноз для Украины

МВФ спрогнозировал перспективный прогноз для Украины. Фото - Украинские новости

Международный валютный фонд прогнозирует значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Он, согласно анализу экспертов Фонда, может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ о решении Исполнительного совета фонда по утверждению новой программы кредитования Stand-by для Украины.

Так, по итогам 2018 года, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,447% против 3,5%, прогнозируемых Фондом в октябре.

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Но, по новым данным, этот показатель прогнозируется в 2019 году на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020-м. Это значительно отличается от октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму $750 миллионов.