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понедельник, 25 января 2021 17:12

Мошенники под видом ремонтников воруют гаджеты украинцев

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Мошенники под видом ремонтников воруют гаджеты украинцев
Аферисты выдают себя за ремонтников. Фото: pexels.com

В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников - забирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.

Злоумышленники пользуются популярностью карантинной услуги, когда мастер сам приезжает к клиенту, отвозит технику, а затем возвращает, рассказывает "Сегодня".

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Чтобы не стать жертвой мошенников специалисты рекомендуют выбирать только проверенные сервисные центры. Надо обратить внимание на отзывы в интернете.

Вызывая мастера, который забирает технику из дома, нужно внимательно изучить его документы. Он должен предъявить квитанцию. На ней нужно смотреть на указанные сроки ремонта, четко прописан адрес организации, реквизиты.

Также не помешает в присутствии мастера позвонить в офис компании, которую он представляет. Это позволит проверить, действительно ли он работает в сервисе.

Аферисты прикрепляют к банкоматам скрытые устройства, чтобы считывать данные с карточек украинцев.

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Дата
25
января

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