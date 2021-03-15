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понедельник, 15 марта 2021 14:45

Мошенники называются официантами и выманивают деньги: как уберечься

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Мошенники называются официантами и выманивают деньги: как уберечься
Злоумышленники носят с собой по 2 терминала, выдавая один за неисправный. Фото: unsplash

Мошенники устраиваются работать официантами и обворовывают клиентов, которые рассчитываются по безналу.

Злоумышленники носят с собой по 2 терминала, выдавая один за неисправный, пишет "Сегодня".

"Официант вынес терминал, я провела картой, а он пишет, что нет связи с банком. Вынес другой терминал, и все прошло успешно. Я рассчиталась, и с моей карточки начали списываться различные суммы", - говорит пострадавшая Анастасия Бундева.

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Специалисты объясняют, что первое устройство ворует данные с карты. По их словам, когда клиент рассчитывается во 2-й раз, псевдо-официанты подглядывают PIN-код.

"Вся информация передается дальше мошенникам. Официант получает процент. Имея PIN-код и информацию карты, мошенники создают отдельный пластик. С его помощью можно снимать деньги в любом банкомате", - говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Во избежание такой ситуации украинцам советуют никогда не показывать PIN-код, убедиться, что на клавиатуре терминала нет накладок, установить лимиты на снятие денег через банкомат и оплату картой в интернете.

В Украине активизировалась старая схема мошенничества. Аферисты рассылают доверчивым гражданам сообщения о выигрыше машины.

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15
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