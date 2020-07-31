Месяц начался с удешевления доллара

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 3 августа установил курс доллара на уровне 27,67 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 24 коп. Стоит 32,78 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,60 грн. Продают по 27,67 грн.

За евро предлагают 32,40 грн. Продают по 32,64 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.