Меньше хлеба, больше яблок: что можно купить на среднюю зарплату

За последние 2 года овощи рекордно подорожали. Фото: cool.ru.net

В Украине постоянно дорожают продукты из основного рациона населения, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Второй год подряд бешеными темпами растут в цене овощи. Правда с июня они начнут дешеветь. К августу цена упадет в 2,5 раза. Лук, капусту будем покупать по 10-12 гривен за килограмм", - говорит эксперт.

Продолжает дорожать хлеб. До конца года ежемесячно будет добавлять 1-1,5%.

"Есть отдельные крупы, по которым покупательная способность ощутимо упала. Например, пшено. Постоянно дорожает молоко. Оно уже стоит в 2-2,5 раза больше, чем в Европе. Это связано с дефицитом молочных продуктов в Украине", - говорит Алексей Дорошенко.

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Больше, чем раньше украинцы могут купить гречки, куриных яиц.

"Яйца только по официальным данным подешевели на 17%. По немного падает стоимость мясных продуктов. Можно больше купить яблок", - заключает эксперт.

В Украине молочные продукты за первые 4 месяца 2019-го в среднем подорожали на 3,4%. За этот период инфляция на потребительском рынке составила 3,4%, базовая инфляция - 2,1%. Гривна укрепилась на 4% - с 27,68 до 26,62 грн/долл.