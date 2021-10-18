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вторник, 19 октября 2021 07:10

Курс евро рванул вверх

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Курс евро рванул вверх
Евро продают по 30,60 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 19 октября установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Курс снизился на 1 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 12 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,56 грн.

Курс российского рубля составил 36 коп.

Польский злотый стоит 6,67 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,35 грн. Продают по 26,45 грн.

За евро предлагают 30,40 грн. Продают по 30,60 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
19
октября

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