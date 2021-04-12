Кто не получит "карантинные" 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень

Кабинет министров обновил перечень видов деятельности, которые могут претендовать на "карантинные" 8 тыс. грн в "красных" зонах.
Кабмин соответствующим постановлением исключил из этого перечня ряд позиций, пишет "Обозреватель".
В частности, на помощь 8 тыс. грн уже не могут претендовать предприниматели, привлеченные к таким видам экономической деятельности:
- розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;
- гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другого временного проживания);
- ремонт компьютеров и периферийного оборудования;
- ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
- ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления.
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В то же время на помощь может претендовать розничная торговля скобяными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.
Предприятия, которые вынуждены закрыться на время карантина, предлагают освободить от уплаты единого социального взноса. Также планируется ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.
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