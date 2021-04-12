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Кто не получит "карантинные" 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень

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Кто не получит &quot;карантинные&quot; 8 тыс. грн: Кабмин обновил перечень
Кабмин соответствующим постановлением исключил из этого перечня ряд позиций. Фото: pixabay

Кабинет министров обновил перечень видов деятельности, которые могут претендовать на "карантинные" 8 тыс. грн в "красных" зонах.

Кабмин соответствующим постановлением исключил из этого перечня ряд позиций, пишет "Обозреватель".

В частности, на помощь 8 тыс. грн уже не могут претендовать предприниматели, привлеченные к таким видам экономической деятельности:

- розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах;

- гостиницы и другие учреждения временного проживания (размещение на время отпуска и другого временного проживания);

- ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

- ремонт оборудования связи и электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

- ремонт бытовых приборов, обуви и кожаных изделий, мебели, часов и ювелирных изделий;

- ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления.

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В то же время на помощь может претендовать розничная торговля скобяными изделиями, стройматериалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах.

Предприятия, которые вынуждены закрыться на время карантина, предлагают освободить от уплаты единого социального взноса. Также планируется ввести мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки.

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