Какую субсидию украинцы получат в этом году

Прошлый отопительный сезон средняя субсидия составляла 1700 грн. Фото: Вчасно

Субсидианты в среднем платят 10% от общего размера платежки.

"Субсидия - это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить. В среднем это 10%. Однако этот процент индивидуально определяется для каждой семьи в зависимости от дохода. Например, доход составляет 3000 гривен, 10% - это 300 гривен, остальные - субсидия. Если платежка приходит на 2000 гривен, от них вычитаем 300 гривен и имеем 1700 гривен. Это средний размер субсидии, предоставляемые государством в прошлом отопительном сезоне", - сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко в эфире "Сніданку з 1+1".

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По его словам, в этом году менять ничего не будут.

"Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий", - подчеркнул он.

В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.