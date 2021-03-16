Какие страны для заработков украинцы выбирают чаще всего

При выборе страны для трудовой миграции украинцы предпочитают государства ЕС.
Большинство работников выезжает на сезонные работы, однако каждый 3-й ищет работу на более долгий срок, пишет tsn.ua.
Чаще всего работники предпочитают такие государства:
1. Польша - 50%
2. Чехия - 11%
3. Германия - 9%
4. Литва - 2%
5. Словакия - 1,5%
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год работу потеряли 170 тыс. украинцев. Больше всего зацепило промышленность и медицину
Наиболее популярные в странах ЕС - специальности, что не требуют высокой квалификации. Среди них работа на производстве, то есть складах, производственных линиях, упаковке. Востребовано также трудоустройство на строительстве и в перевозках.
В ближайшее время ожидают роста спроса на сезонные работы - сбор овощей и фруктов, работу в теплицах. Также все чаще ищут работников из сферы медицины.
Украинские заробитчане не планируют возвращаться работать в Украину. Несмотря на карантин, 93% граждан планируют и в дальнейшем работать за границей.
Комментарии