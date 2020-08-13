Какие продукты подорожали больше всего с начала года

С начала года существенно подешевел лук. Фото: pixabay.com

В январе–июле больше всего подорожали яблоки - на 133,5%. Килограмм в среднем стоил 38,1 грн. Морковь выросла в цене на 126,3% - до 14,5 грн/кг.

Гречка выросла в цене на 33,7%. Килограмм стоил 37,2 грн, передает Госстат.

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Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал с 23,91 грн до 24,94 грн/кг. Стоимость батона выросла с 13,86 грн до 14,03 грн/500 г.

В то же время подешевел лук. Цена упала на 24,7% - до 6,8 грн/кг. Яйца стали доступнее на 23,1% - 16,2 грн за десяток, филе куриное - на 16,6%. Килограмм стоит 84,8 грн.

В июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. В месячном измерении цены снизились на 0,6%. В прошлом месяце инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения отечественных и импортных предложений.