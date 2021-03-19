Как уберечься от мошенничества во время онлайн-шопинга

Украинцам советуют использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж. Фото: unsplash

Украинцы рискуют стать жертвами мошенников во время покупок онлайн.

Киберполиция подготовила ряд советов для безопасного онлайн-шопинга.

Среди них:

- не передавать никому данные банковской карты, особенно CVV-код и пин-код, ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую ​​информацию;

- использовать только проверенные ресурсы и выбирать наложенный платеж;

- обсуждать детали сделки только в чате платформы, где осуществляется покупка, и не переходить в сторонние мессенджеры;

- сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены. Для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок "замочек".

- внимательно проверять правильность названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может указывать на фишинговый сайт;

- не переходить по сомнительным гиперссылкам.

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В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников. Забирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.