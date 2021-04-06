Как пандемия повлияла на заробитчан в Польше - опрос

56% польских работодателей рассказали, что пандемия не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Фото: unsplash

9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам несмотря на пандемию и планируют в дальнейшем нанимать заробитчан.

Те, кому пришлось это сделать - чаще всего сокращали выплаты максимум на четверть, говорится в результатах опроса OLX Работа.

Крупнейшие польские работодатели предлагают работу в следующих областях:

- строительство - 30%;

- логистика и перевозки - 25%;

- сфера обслуживания и общественное питание - 20%;

- производство - 11%.

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56% польских работодателей рассказали, что пандемия не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев. Еще 30% поделились, что сейчас нанимают несколько меньше наших работников. У 77% работодателей не изменились планы по продолжительности предоставления работы для иностранцев - они не планируют уменьшать или увеличивать сроки трудоустройства.

Из-за карантина работодатели вводили новые условия труда. 87% опрошенных обеспечили своих работников масками и антисептиками. 59% пытались организовать работу так, чтобы обеспечить дистанцию ​​в 1,5 метра, еще 22% дали возможность работать посменно.

6 из 10 опрошенных говорят, что пандемия повлияла на поиск работников из Украины в худшую сторону. Среди причин выделяют бюрократические нюансы и меньше желания украинцев ехать на работу за границу.

В феврале 2021 в Украину из-за границы поступило $949 млн частных валютных переводов. Это на $27 млн, то есть на 2,8% меньше, чем год назад.