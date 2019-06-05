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среда, 05 июня 2019 10:42

Как изменятся цены летом: прогноз экспертов

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Как изменятся цены летом: прогноз экспертов
Сезон клубники в Украине в разгаре. Ягоду завозят с востока и Херсонской обл. Фото: ТСН

С началом лета начали дешеветь овощи борщового набора. В июне цена упадет на 30%. На рынке уже появились овощи с открытого грунта.

Также будут дешеветь ягоды. Клубнику уже завозят из восточных регионов, Херсонской области. Килограмм стоит 55-60 грн/кг. Появилась черешня из Херсона и Запорожья. Продают ее по 80-90 грн/кг. Цена упадет до 60-70 грн/кг, передает Сегодня.

"Ягода не сохраняется долго. Производители пытаются распродать как можно быстрее, поэтому и снижают цену даже вопреки погодным условиям этой весной. Черешня наполнена водой, трескается", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

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В то же время снижение стоимости свинины и курятины не будет. Не изменится цена молока.

"Курятина напрямую зависит от европейского рынка, где вряд ли будут изменения. Она преимущественно идет на экспорт и мало остается в Украине. Если есть проблемы в Европе по нашему экспорту, то у нас курятина дешевеет. А если там нет проблем, у нас полностью европейская цена, и даже дороже, чем в Польше, странах Балтии. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом - оно дороже, чем в Испании", - объясняет директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине овощи дорожали в 25 раз быстрее, чем росла инфляция. За год лук подорожал с 6,8 грн в апреле 2018-го до 24 грн/кг в апреле 2019 года. Капуста - с 9,2 до 24,8 грн/кг. Картофель - с 7,8 до 10,7 грн/кг. Свекла выросла в цене с 12,7 до 14,7 грн/кг. Морковь - с 12,9 до 13,1 грн.

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Дата
05
июня

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