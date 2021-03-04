Как изменились зарплаты в Украине за 25 лет

В январе-декабря 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Украине была в 159 раз выше, чем 1995 года.

Она составляла 11 591 грн, тогда как 1995-го - 73 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Гривну ввели в оборот только 1996 года, поэтому корректно сравнить зарплату в долларах можно только с этого года.

Автор: Государственная служба статистики Украины. Данные Госкомстата.

Средняя заработная плата с 1996-го по 2020 год выросла в 6,9 раз - с $69 до $430.

В Украине высокий уровень роста заработных плат. Однако карантин повлиял на сокращение штатных работников и уменьшения фонда оплаты труда.