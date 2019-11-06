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Из-за попытки установления фиксированной маржи на продажу сигарет госбюджет уже потерял почти 2 млрд грн

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Из-за попытки установления фиксированной маржи на продажу сигарет госбюджет уже потерял почти 2 млрд грн
Компании-производители табачных изделий уже отозвали акцизные марки на 855 млн. грн. Фото: 1NEWS.COM.UA

Растет недовыполнение доходов госбюджета по табачному акцизу. Через так называемую "поправку Холодова" компании-производители уже отозвали акцизные марки на 855 млн. грн.

Хотя законопроект №1049 с поправкой №8, которая закрепляет фиксированную маржу для оптовой (7%) и розничной (13%) продажи табачных изделий, еще не подписан председателем Верховной Рады и президентом, но он уже нанес значительный ущерб государственному бюджету.

По данным Госказначейства, за последний месяц резко - на 1 млрд. грн. - возросло недовыполнение государственного бюджета по табачному акцизу.

При плане в 40,83 млрд. грн. с начала года собрано лишь 30,38 млрд. грн. То есть общее недовыполнение госбюджета по табачному акцизу с начала года уже превысило 10 млрд. грн.

Кроме того, отдельные производители из-за упомянутой поправки начали останавливать производство табачных изделий и отзывать ранее заказанные объемы акцизных марок.

Так, через так называемую "поправку Холодова" British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн. предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн. грн.

Компания Japan Tobacco International отозвала примерно 16 млн. акцизных марок на общую сумму 350 млн. грн.

Напомним, обе компании входят в перечень ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Ситуация с уплатой табачного акциза ухудшилась настолько, что Государственная налоговая служба Украины обратилась к табачным компаниям с просьбой об уплате акциза раньше, чем это предусмотрено налоговым законодательством.

23 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже провел встречу с представителями 4 крупнейших производителей табачных изделий в Украине, в течение которой было обсуждено потенциальное негативное влияние указанной поправки в случае подписания президентом законопроекта №1049.

После встречи премьер-министр заявил, что компромисс в этом вопросе был найдено: "Мы нашли решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано".

Впрочем, хотя уже прошел месяц после принятия скандального законопроекта, никакого прогресса в решении данного кризиса нет. Потери госбюджета из-за ухудшения ситуации на табачном рынке продолжают расти.

Недавно президент Украины заявил о личной готовности защищать инвестиции и анонсировал более 70 законопроектов в защиту иностранных инвестиций. Впрочем, компании, входящие в список крупнейших иностранных инвесторов Украины, продолжают останавливать производство из-за негативного воздействие лоббистских законодательных инициатив.

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06
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