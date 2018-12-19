Гройсман рассказал, на что потратит деньги МВФ

Новая программа МВФ предусматривает выделение Украине $3,9 млрд. Фото: espreso.tv

Новая программа помощи МВФ stand-by позволит Украине спокойно пережить долговые выплаты и продолжать реформы.

На этом акцентировал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Поздравляю решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом $3,9 млрд и решение Совета Всемирного банка о предоставлении нашей стране гарантий на поддержку государственной политики в $750 млн.

В течение последних лет мы стабилизировали экономическую ситуацию. Уже 11 кварталов подряд имеем экономический рост. На 2019 год имеем сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы", - отметил Гройсман.

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Совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую 14-месячную программу помощи для Украины stand-by. Она заменит программу расширенного финансирования, завершается в марте 2019-го. Объем новой программы - $3,9 млрд. Она должна стать основой для экономической политики правительства 2019-го - эта политика будет сосредоточена на снижении инфляции и реформах налогообложения, финансового и энергетического секторов. Первый транш в размере $1,4 млрд будет выделен Украине в ближайшее время.