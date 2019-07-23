Гривна стала одной из самых устойчивых валют

Гривна может начать обесцениваться, когда иностранцы начнут продавать украинские облигации. Фото: Depositphotos

С начала года гривна к доллару выросла на 7%. Вошла в число самых крепких валют в мире.

Обычно во втором полугодии национальная валюта начинает обесцениваться. В этом году традиция может нарушиться, считают аналитики Goldman Sachs.

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Этому будет способствовать приток иностранного капитала в украинские облигации внутреннего государственного займа. Курс гривны останется стабильным и после постепенной отмены Нацбанком валютных ограничений. Правда, монетарная политика регулятора остается жесткой. Учетная ставка составляет 17%.

Риск, что гривна девальвирует, остается. Когда иностранцы начнут продавать украинские облигации, гривна пойдет вверх.

Национальный банк Украины на 23 июля установил курс доллара на уровне 25,64 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 23 коп. Стоит 28,75 грн.