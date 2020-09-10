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воскресенье, 13 сентября 2020 21:10

Где наиболее выгодная аренда жилья: рейтинг городов

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Осенью спрос на съемное жилье достигнет своего пика: заканчивается сезон отпусков, растет деловая активность, студенты ищут альтернативу общежитию.

Аналитики Picodi.com изучили предложения на рынке недвижимости, соотнесли их со средней заработной платой и составили рейтинг доступности жилья.

Среди 22 городов рейтинга самая высокая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице - 13420 грн/мес. Второе место занимает Одесса - 10220 грн/мес. Замыкает тройку дорогого арендованного жилья Днепр - 10020 грн/мес. Дешевле снять квартиру можно в Кропивницком - там средняя стоимость аренды составляет 4090 грн/мес.

Не стоит забывать об уровне доходов, который в разных городах сильно отличается. Самую высокую среднемесячную зарплату во втором квартале 2020 года зафиксировали в Киеве - 12572,5 грн/мес. после вычета налогов.

Автор: picodi.com
  Рейтинг украинских гоордов
Рейтинг украинских гоордов

Самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате в Кропивницком. Там семья из 2-х человек, которые работают со среднестатистической зарплатой потратит на аренду 27,5% от своего месячного дохода. При этом по уровню зарплаты город занимает 14 строчку рейтинга. Одними из самых доступных оказались Житомир и Николаев: 35,5% и 35,7% соответственно.

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Курортная Одесса стала антилидером рейтинга. Ее жители вынуждены тратить 64% своего дохода на аренду жилья. Возможно, это происходит в результате конкуренции местных жителей с туристами. Следом идет Днепр, где наем квартиры "съедает" 59,7% дохода семьи. Киевляне отдают за аренду однокомнатной квартиры 53,4% от общего дохода в месяц.

Рейтинг основан на сравнении стоимости аренды однокомнатных квартир площадью от 40 м² в сентябре 2020 года с средним доходом семьи из двух человек.

В Киеве в августе дешевле всего арендовали однокомнатную квартиру площадью 30 м² на ул. Пироговский путь в Голосеевском районе - 6000 грн.

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Дата
13
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