Газпром сообщил, на какой стадии готовности "Северный поток-2"

Строительство газопровода планируется завершить в 2020 году. Фото: iz.ru

Российский газопровод "Северный поток-2" построений на 59% от общей протяженности.

Так, по дну Балтийского моря уже проложили около 1450 км газопровода, сообщили в пресс-службе Газпрома.

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Строительство газопровода планируется завершить в 2020 году. Уложиться в эти сроки удастся, если Дания даст разрешение на строительство на юго-восток от Борнхольма. Необходимые разрешения уже предоставила Германия, Финляндия и Швеция.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.