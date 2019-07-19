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понедельник, 22 июля 2019 07:10

Доллар ощутимо подешевел: сколько стоит 22 июля

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Доллар ощутимо подешевел: сколько стоит 22 июля
Доллар подешевел на 22 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 22 июля установил курс доллара на уровне 25,81 грн. Это на 22 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 28,98 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,90 грн, продают по 25,97 грн.

За евро предлагают 29,05 грн. Продают по 29,19 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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