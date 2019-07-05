Дивиденды Газпрома заморозили: подробности

Газпром обязали получать согласие Нафтогаза или суда при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов. Фото: Укринформ

Английский суд заморозил $145 млн дивидендов Газпрома.

"Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска Нафтогаза обязал Газпром при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 миллионов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда", - сообщили в НАК "Нафтогаз".

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Также Газпром обязали получать согласие Нафтогаза или суда при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов.

Российский газопровод "Северный поток-2" построений на 59% общей протяженности. Его строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.