Что будет с долларом после выборов: мнение экономиста

Курс доллара зависит от спроса и предложения на валютном рынке. Фото: Depositphotos

Курс доллара не зависит от результатов выборов, говорит экономист Андрей Новак.

"Как до президентских выборов были разные ожидания, так и после, но они не оправдались. Были небольшие колебания гривны и больше в сторону укрепления, чем девальвации. На валютном рынке проходят обычные процессы - курс немного укрепляется, затем идет девальвация. После парламентских выборов особых скачков курса гривны не будет. Для этого нет веских экономических и финансовых оснований", - говорит экономист, передает Главред.

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Он прогнозирует, что сотрудничество Украины с МВФ продолжится. Об этом заявляет команда президента. Со стороны Фонда также звучат позитивные сигналы.

"Конечно многое будет зависеть от того, как поведет себя новое правительство, сформированное после парламентских выборов. Также повлияет политика Нацбанка или смена руководства там. Но думаю, что никаких резких шагов не ожидается", - объясняет Новак.

В Украине курс гривны формируется исключительно под влиянием рыночного спроса и предложения. В последнее время гривна укрепилась из-за благоприятных условий для украинского экспорта, притока инвестиций он нерезидентов в долговые бумаги Украины.