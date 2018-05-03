Cравнили наказание для неплательщиков алиментов в Украине и мире

В Украине при средней номинальной зарплате в более чем 8,7 тыс. грн минимальный размер алиментов составляет 900 грн. Фото: iPress.ua

В США и европейских странах для неплательщиков алиментов применяют более жесткие наказания, чем в Украине.

"В Германии действуют принудительные работы, конфискация и продажа имущества должника в пользу ребенка или тюремное заключение. В Канаде - лишение лицензии на охоту и рыбалку, публикация фото неплательщиков в интернете. При этом немецкие дети получают алименты до 25 лет. По канадском законодательстве, родители обязаны оплачивать обучение своих детей до 27 лет", - говорит начальник Главного территориального управления юстиции в Киевской области Алексей Шевченко, пишет "Українська правда".

По его словам, в Латвии неплательщикам алиментов грозит лишение водительских прав, отказ в регистрации автомобиля или в выдаче талонов техосмотра. Во Франции, Италии, Азербайджане и США неплательщиков могут лишить свободы.

"В США бывают случаи, когда один из родителей выплачивает алименты не только на содержание своих детей, но и обеспечивает бывшую жену или мужа. Даже если те поженились повторно. Наиболее радикальной санкции за неуплату долгов по алиментам в США является лишение свободы на разные сроки - от нескольких дней до нескольких лет", - комментирует Шевченко.

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В странах размер алиментов отличается.

"В Германии чем выше доход родителей, тем больше придется заплатить. Кроме того, размер средств на содержание детей зависит от их возраста. Старшие наследники получают суммы побольше. В среднем в большинстве европейских стран размер алиментов составляет около 30% от дохода того, кто платит. Правда латвийские родители платят фиксированную долю от размера средней по стране заработной платы. В США доля на обеспечение детей иногда достигает 50% дохода плательщика", - отметил Шевченко.

В Украине при средней номинальной зарплате в более чем 8,7 тыс. грн минимальный размер алиментов составляет 900 грн.

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающих усиление ответственности неплательщиков алиментов. Среди основных новаций - увеличение минимального размера алиментов с 900 до 2000 грн, автоматический рост долга при его неуплате более года и более, уголовная ответственность за отказ от общественно полезных работ, право детей на долю общего имущества бывших супругов.