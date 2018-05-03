Cравнили наказание для неплательщиков алиментов в Украине и мире

 
Ексклюзивы
1/5
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 2349
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 1899
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1584
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1116
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2268
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5796
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 720
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8721
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 693
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 81
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 13:15

Cравнили наказание для неплательщиков алиментов в Украине и мире

  Комментировать
Cравнили наказание для неплательщиков алиментов в Украине и мире
В Украине при средней номинальной зарплате в более чем 8,7 тыс. грн минимальный размер алиментов составляет 900 грн. Фото: iPress.ua

В США и европейских странах для неплательщиков алиментов применяют более жесткие наказания, чем в Украине.

"В Германии действуют принудительные работы, конфискация и продажа имущества должника в пользу ребенка или тюремное заключение. В Канаде - лишение лицензии на охоту и рыбалку, публикация фото неплательщиков в интернете. При этом немецкие дети получают алименты до 25 лет. По канадском законодательстве, родители обязаны оплачивать обучение своих детей до 27 лет", - говорит начальник Главного территориального управления юстиции в Киевской области Алексей Шевченко, пишет "Українська правда".

По его словам, в Латвии неплательщикам алиментов грозит лишение водительских прав, отказ в регистрации автомобиля или в выдаче талонов техосмотра. Во Франции, Италии, Азербайджане и США неплательщиков могут лишить свободы.

"В США бывают случаи, когда один из родителей выплачивает алименты не только на содержание своих детей, но и обеспечивает бывшую жену или мужа. Даже если те поженились повторно. Наиболее радикальной санкции за неуплату долгов по алиментам в США является лишение свободы на разные сроки - от нескольких дней до нескольких лет", - комментирует Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года уплатили 892 млн грн алиментов

В странах размер алиментов отличается.

"В Германии чем выше доход родителей, тем больше придется заплатить. Кроме того, размер средств на содержание детей зависит от их возраста. Старшие наследники получают суммы побольше. В среднем в большинстве европейских стран размер алиментов составляет около 30% от дохода того, кто платит. Правда латвийские родители платят фиксированную долю от размера средней по стране заработной платы. В США доля на обеспечение детей иногда достигает 50% дохода плательщика", - отметил Шевченко.

В Украине при средней номинальной зарплате в более чем 8,7 тыс. грн минимальный размер алиментов составляет 900 грн.

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающих усиление ответственности неплательщиков алиментов. Среди основных новаций - увеличение минимального размера алиментов с 900 до 2000 грн, автоматический рост долга при его неуплате более года и более, уголовная ответственность за отказ от общественно полезных работ, право детей на долю общего имущества бывших супругов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Cравнили наказание для неплательщиков алиментов в Украине и мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 127200
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 86235
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 65949
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 35793
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 32569
Больше всего комментируют
12
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
6
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
4
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
4
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
3
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
Голосов: 13579
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua