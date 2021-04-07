Бизнес поддержат во время карантина. Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о "коронавирусных восемь тысяч". Фото: Общественное

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате ФОПам и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение, сообщает пресс-служба президента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Всего на выплату единовременного пособия в 8 тыс. грн планируют направить 2,9 млрд грн из спецфонда бюджета.

Согласно порядку, Пенсионный фонд направляет Минсоцполитики заявки на перечисление средств для выплаты карантинной помощи ФОПам и наемным работникам в красных зонах по мере поступления списков от Минцифры (заявки на получение помощи можно будет подать через портал Дия), но не реже одного раза в неделю.

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Верховная Рада приняла инициированный Зеленским законопроект о карантинных выплатах в 8000 гривен на заседании 30 марта.