Авария вертолета: семьям погибших выделят помощь

Семьям погибших в результате крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области выплатят материальную помощь.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минобороны провести расследование катастрофы вертолета. Также выплатить денежную помощь семьям погибших военных, передает Урядовий портал.

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В результате крушения вертолета погибли 4 военных.

По официальным данным, это командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского р-на Ровенской обл. потеряли связь с вертолетом Ми-8. Вертолет попал в аварию. Весь экипаж погиб.