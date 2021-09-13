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вторник, 14 сентября 2021 09:40

Алексей Чернышов: тарифный провал накануне зимы

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Алексей Чернышов: тарифный провал накануне зимы
Министр развития громад и территорий не смог обеспечить выполнение "тарифных" поручений президента Зеленского. Фото: biz.today.ua.

Глава Министерства развития громад и территорий (Минрегиона) Алексей Чернышов полностью провалил задачу по удержанию тарифов на коммунальные услуги в платежках для украинцев на отопительный сезон 2021/2022 годов. Несмотря на заявления о почти полной готовности социальной и коммунальной инфраструктуры к грядущей зиме, потребители все еще пребывают в неведении относительно фактического размера начислений, которые им придется оплачивать начиная с ноября. На фоне ужесточения условий получения субсидий - это один из ключевых провалов Чернышова на посту министра.

Чем ближе первые серьезные морозы и начало отопительного сезона, тем острее становится вопрос - получится ли у Кабмина выполнить одно из ключевых поручений Президента Владимира Зеленского и обеспечить неизменность тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Еще в начале 2021 года Зеленский говорил о необходимости провести аудит всех тарифов, недвузначно намекая на наличие в них большой коррупционной составляющей и интересов местных властей. В Минрегионе еще в феврале пообещали создать в стране специальную инспекцию, которая бы занималась контролем тарифов. Но, как известно, такой орган так и не был создан, Чернышов просто "умыл руки", попросту отпустив ситуацию "на волю рынка".

Тарифы растут неизбежно

Начиная с января в течение последних 9 месяцев рефреном звучала тема о том, что, с одной стороны, тарифы повышаться не должны и будут соответствовать платежеспособности населения, а с другой - услуги должны предоставляться по рыночной стоимости, чтобы предприятия не несли убытки. Как "поженить" эти два несовместимых подхода - должен был придумать Минрегион. Но этого "чуда" тоже не случилось. Тарифы на тепло и газ будут неизбежно повышены. Цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн для населения и с 7 до 20 грн за 1 куб м для бюджетной сферы. К этому еще добавляется стоимость распределения газа и другие расходы.

С мая 2021 года правительство отменило действие положения о ПСО - специальных обязанностей по закупке газа для теплоснабжающих компаний, которые возлагались на НАК "Нафтогаз" и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. "В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Согласно свежим данным Госстата, по состоянию на начало августа задолженность населения перед поставщиками коммунальных услуг продолжает превышать 64 млрд грн., из которых 23,7 млрд грн. граждане должны за газ, а 20,3 млрд грн. - за тепло. Эти долги продолжают мертвым грузом висеть на системе. В то время как предприятиям теплокоммунэнерго, которые должны "Нафтогазу" за поставленный газ - долги спишут.

В то же время правительство ужесточило условия предоставления субсидий, отменив "карантинный" порог социального потребления коммунальных услуг. Фактически это означает, что с повышением тарифов компенсировать расходы на ЖКХ за счет госпомощи сможет еще меньшее число малоимущих граждан. Добавим сюда еще и нормы о лишении имущества за долги - и сходится "пазл" предпосылок для протестов.

Недавно глава Минрегиона Алексей Чернышов заявил, что к отопительному сезону готовы 80% коммунальной и 90% социальной инфраструктуры. Однако эти заявления на фоне будущего тарифного коллапса выглядят не более, чем сотрясанием воздуха и попыткой делать хорошую мину при плохой игре. Ведь если неплатежи за коммунуслуги будут нарастать (а это неизбежно при повышении цен на услуги на 30-70%, как прогнозируют профильные ассоциации) - то коммунальным предприятиям просто не за что будет предоставлять такие услуги. То есть ни о каких поддерживающих, капитальных ремонтах, закупке нового оборудования, устранении аварий или же повышении зарплаты сотрудникам речи идти вообще не будет.

Залезут в карманы через громады

В Минрегионе нашли "способ" удержать тарифы: хотят переложить компенсацию разницы между рыночными и "правильными" ценами на местные власти. Это позволяет постоянно твердить о том, что "тарифы повышаться не должны". По расчетам Ассоциации городов Украины, такой популизм обойдется регионам не менее, чем в 25 млрд грн. Это деньги, которые придется вытянуть со статей развития городов, оставив их без новых дорог, школ, больниц, закупок новых единиц общественного транспорта.

"Для сохранения действующих тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и в бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов громадам нужны компенсаторы: увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%; уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%; дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в громадах в объеме 10 млрд грн; направление громадам 50% средств ГФРР, а также направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016-2021 годы в объеме 37 млрд грн", - говорится в сообщении АГУ.

Однако в Минрегионе - вместо лоббирования интересов громад и территорий - от таких предложений пока отмахиваются. Хотя министр Алексей Чернышов заявил, что "государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ", за весь 2021 год ведомство Чернышова вообще не вынесло на рассмотрение Кабмина никаких реальных предложений, чтобы помочь громадам и предотвратить приближающийся коллапс, связанный с дестабилизацией прохождения отопительного сезона.

Энергоэффективный блеф

Кроме тарифного провала, у Чернышова никаких подвижек и по программе повышения энергоэффективности. "Сегодня более актуальным является вопрос уменьшения размера этого платежа для украинских семей за счет сокращения потребления тепловой энергии. Именно энергоэффективность должна стать нашим приоритетом", - говорил Чернышов на одной из конференций в феврале. Впрочем, по данным Фонда энергоэффективности, на 31 августа объем утвержденных для ОСМД программ составил 213 млн. грн. Это притом, что, по данным различных экспертных сообществ, потребность украинского жилого фонда в энергомодернизации оценивается в сумму свыше 5 млрд. долларов (!).

По сути на сегодняшний день вся деятельность Минрегиона и Чернышова в сфере модернизации сводится к заявлениям о потребности установить теплосчетчики в ЖК и в квартирах. По остальным вопросам "работа ведется". Только вот гражданам от этого в буквальном смысле теплее почему-то не становится.

Безусловно, пассивность министра в инициировании и проведении каких-либо реформ в сфере ЖКХ, реализации программ термомодернизации, помощи громадам в решении тарифного вопроса может объясняться тем, что министр всерьез подумывает о том, чтобы найти себе "тихую гавань" в другом месте еще до того, как скандальный срыв отопительного сезона станет причиной его громкой отставки. В СМИ уже писали о том, что Алексей Чернышов ищет варианты, как покинуть свое кресло в течение ближайшего месяца, чтобы не участвовать в апокалипсисе под названием "отопительный сезон и новые тарифы на коммунальные услуги". Однако хуже всего в этой ситуации то, что в итоге за нее заплатит население холодными батареями и десятками тысяч гривен в платежках.

Автор: Игорь Бортников
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