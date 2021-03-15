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понедельник, 15 марта 2021 11:58

3 детали, которые помогут отличить фальшивые деньги от настоящих

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3 детали, которые помогут отличить фальшивые деньги от настоящих
Подделка плотная на ощупь, так как склеена из двух листов бумаги. Фото: pixabay

Поддельные деньги отличаются от настоящих более плотной бумагой, более светлыми изображениями и наличием водяных знаков.

Об этом рассказал старший специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк в эфире канала "Украина 24".

"Подделка плотная на ощупь, так как склеена из 2 листов бумаги. На ней изображение светлее, не так четкое, как у настоящей. Например, если взять настоящие 500 гривен - при изменении угла банкноты можно увидеть изменение цвета ромба от фиолетового до зеленого. В подделки этого эффекта мы не наблюдаем", - говорит Ковтонюк.

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Вице-президент банка Игорь Львов советует посмотреть на банкноту на фоне света, чтобы проверить водяные знаки.

"Есть несколько основных, на которые нужно обратить внимание. Прежде всего, это портрет, второе - линия, третье - линия, которую мы видим, четвертое - цифровой номинал. На свете они должны переливаться. Также надо обратить внимание на бумагу. Если ее смять и расправить, она разглаживается. А ксерокопия просто помнется. Воротничок на портрете должен быть шероховатым. Если он не такой, нужно вернуть купюру и попросить обменять", - сказал он.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 500 и 200 грн. Качественно поддельные банкноты важно распознать даже под ультрафиолетом. Ведь и настоящие банкноты, и подделки светятся.

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