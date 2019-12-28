Зеленский подтвердил дату обмена пленными

29 декабря состоится обмен пленными. Фото - Ракурс

29 декабря состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в село Долгое-Калужское на Ивано-Франковщине.

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей", - сказал Зеленский, передает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил обвиняемого в трех убийствах

Он отметил, что этот вопрос является самым сложным заданием этого года.

Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных". Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55.